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मैं हूँ हिंदी

Swarnima Chaubey

Swarnima Chaubey

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                            मैं केवल अक्षर-विन्यास नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शताब्दियों का संस्कार हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भारत के कंठ से निकला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनश्वर-सा एक उद्गार हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वेदों की गूँज नहीं केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं लोकगीत की तान भी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुलसी की चौपाई में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीरा के उर की जान भी हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कबीर की निर्भीक वाणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सूर का वह भाव अमर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रसखान की कृष्ण-भक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रहीम का निर्मल स्वर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं धूल सनी उन पगडंडियों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी का अभिमान हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं माँ की पहली लोरी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुलता हुआ अरमान हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं बुंदेली की माटी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं मैथिली का मधुमास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं राजस्थानी मरुभूमि में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकधुनों का उल्लास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अरबी की खुशबू रख ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ारसी का रंग सँजोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उर्दू की नज़ाकत ओढ़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपना अस्तित्व न खोया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुर्की, द्रविड़, पाली, प्राकृत—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने स्वर मुझमें samaye,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिंदी हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मिलन की वह रीत पुरानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें ‘मैं’ से ‘हम’ बनता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें अपरिचित भी अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें पराया मन बसता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई परदेस की धरती पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत को याद करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक परिचित-सा हिंदी शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में नीर भरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषाएँ केवल बोली नहीं जातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भाषाएँ जी जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शब्द काग़ज़ पर नहीं रहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे धड़कनों में सी जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उन्हीं धड़कनों की भाषा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विस्मृत होती स्मृतियों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम दीप की आशा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे स्वर में खेतों की हरियाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे छंद में गंगा की धार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ध्वनि में मंदिर की घंटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मौन में माँ का प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने रण में शौर्य सुना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने विरह में आँसू गिने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उत्सव में दीप जलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने शोक में मौन सिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए मेरा गौरव केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना नहीं कि मैं ‘हिंदी’ हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा गौरव यह है कि सदियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भारत को कहती आई हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी प्रेम बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी प्रतिरोध बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी प्रार्थना, कभी पुकार बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी क्रांति की हुंकार बनकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि कभी कोई पूछे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तेरी सबसे बड़ी पहचान क्या?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मैं मुस्काकर कह दूँगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मैं केवल देवनागरी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न केवल व्याकरण का विधान हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उस भारत की जीवित स्मृति हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका हर कण मेरा प्रमाण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ तो तुलसी का राम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ तो कबीर की आग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ तो मीरा का माधुर्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ तो जनमन का राग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए मुझे केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भाषा” कहकर मत पुकारो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं विरासत हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वाणी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्मृति हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहानी हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं केवल अतीत की शेष धरोहर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भविष्य का भी विस्तार हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब तक इस धरती पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी माँ की लोरी गूँजेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी किसान की साँस चलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी कवि की कलम उठेगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक मेरे अक्षर-अक्षर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह माटी बोलती रहेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक मेरे स्वर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भारत डोलता रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब तक मैं कहती रहूँगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शब्द नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी संवेदना हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भाषा नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी आत्मा का उच्चार हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिंदी हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इसी में मेरा संसार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिंदी हूँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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