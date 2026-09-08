आत्म-सम्मान की परवाज़

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Swarna Ji

Swarna Ji

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                            ज़िंदगी की हर एक चुनौती को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब एक नया मोड़ देना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह में आए हर इक तूफ़ान को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हिम्मत से मोड़ देना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छा जाए चाहे जितना भी अँधेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी बनकर तुमको जगमगाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी मेहनत, अपनी लगन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया इतिहास बनाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो हौसला बुलंद इतना कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मंज़िल तुम्हारे आगे झुक जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे राह में कितने ही कांटे आएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृढ़ इरादों और अडिग लगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बात है, वो सच्ची आग है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही ख़ातिर जीना अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफलता का नया चिराग है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्णा की उस चमक जैसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पहचान खुद बनानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माने की बंदिशों को तोड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी नई कहानी लिख जानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख खोलो और उड़ चलो अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पूरा आसमान भी छोटा लगेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िद हो अगर दिल में सच्ची,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हर सपना सच होकर दिखेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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