"बाबरा कोई सनम न था"

तेरे फ़िराक़ से बढ़कर कोई ग़म न था,

दिल में मगर तेरे सिवा कोई सनम न था।

हमने तो तेरी राह में ख़ुद को लुटा दिया,

तेरी निगाह में मगर इतना करम न था।

वो शख़्स जिसकी ख़ातिर ज़माना छोड़ आए,

उसके दिल में हमारे लिए कोई भरम न था।

हमने जिसे समझा था मोहब्बत का देवता,

उसके लिए तो इश्क़ कोई धर्म न था।

वो बेवफ़ा था, फिर भी शिकायत न कर सके,

शायद हमारे दिल में जफ़ा का चलन न था।

हमने तो अपने ज़ख़्म तमाशा नहीं किए,

दर्द इतना गहरा था कि आँखों में नम न था।

महफ़िल में मुस्कुराते रहे उम्र भर मगर,

तन्हाई में हमारे सिवा कोई हमदम न था।

वो आख़िरी निगाह जो तुमने उठाई थी,

उसके बाद आँखों में कोई मौसम न था।

हम मर गए तो शहर ने मातम किया बहुत,

ज़िंदा थे जब किसी को हमारा भी ग़म न था।

‘बाबरा’ हम उसके इश्क़ में क्या-क्या नहीं हुए,

बस एक बात थी—हमें ख़ुद पर भरम न था।

-सुशील कुमार 'बाबरा'

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एक घंटा पहले