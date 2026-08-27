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"बाबरा आँखों से कह रहे हैं"

sushilkumar babra

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लब ख़ामोश हैं मगर वो आँखों से कह रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के तमाम अफ़्साने आँखों से कह रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्दा हया का रुख़ पर ताने हुए खड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज़-ए-निहाँ छुपा के आँखों से कह रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुद्दत से जो ज़ुबाँ पर आ ही नहीं सका था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो क़िस्सा-ए-मोहब्बत आँखों से कह रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम से ख़फ़ा हैं लेकिन नज़रों में प्यार भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठी हुई अदा से आँखों से कह रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोके से रुक न पाए अश्कों के जो सितारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिज्र-ओ-फ़िराक़ का ग़म आँखों से कह रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दामन बचा के हमसे गुज़रे वो अंजुमन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूरियों की बातें आँखों से कह रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीर-ए-नज़र चला कर घायल किया है दिल को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीखे वो सब तराने आँखों से कह रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महफ़िल में दुश्मनों की जब बात चल न पाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से इक इशारा आँखों से कह रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इकरार भी वही है इंकार भी वही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझन में दिल फँसा के आँखों से कह रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधी में जैसे कोई जलता दिया सँभाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद का भरोसा आँखों से कह रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अशआर में पिरोया है दर्द-ए-निगाह तूने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब राज़ आज 'बाबरा' आँखों से कह रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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