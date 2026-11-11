और मीठे रस से मधुमक्खी के छत्ते भरे हुआ करते थे ।।

बाबुल मेरे मुझको फिर से ,

मेरे बचपन में ले चल ।

परियों की फिर कथा सुना दे,

फिर बगिया में ले चल ।।

बगिया जहां पे रंग बिरंगे ,

फूल हुआ करते थे ।

और मीठे रस से मधुमक्खी के

छत्ते भरे हुआ करते थे ।।

जहां झूलों पर सारे बच्चे ,

झूम के झूला करते थे ।

कुत्ते ,बिल्ली और गाय संग,

दिन भर खेला करते थे ।।

मुझको फिर से बगिया के उस,

झूले पे झुलाने ले चल ।

बाबुल मेरे मुझको फिर से ,

मेरे बचपन में ले चल।।

-सुषमा बडोला

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43 मिनट पहले