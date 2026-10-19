हम खोते रहे और भुलाते रहे

हम खोते रहे और भुलाते रहे

भाग्य कह कह कर दिल बहलाते रहे ,

क्याक्या खोया हमने बता न सके

कीमत कहें क्या चुका न सके ||

कुछ अपना भी था कुछ पराया भी था

वो भी खोया जो अब तक न पाया ही था ,

मन बेबस बेचारा खताएँ गिने

पिछली यादों में अपने पराये गिने ||

ये करता नहीं तो ये होता नहीं

मन कहता कि शायद फिर तू रोता नहीं ,

दिल की न माने जहन की न सुनता रहा

बीती यादो मे आंखे भिगोता रहा ||

दिल आंसुओं के मोती पिरोता रहा

भाग्य कह कह कर नश्तर चुभोता रहा ,

हम खोते रहे और भुलाते रहे

भाग्य कह कह कर दिल बहलाते रहे ||

-सूर्य मणि दूबे 'सूर्य'

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एक घंटा पहले