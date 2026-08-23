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ज़िंदगी कोसती है हमें

Surya Kant

Surya Kant

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                            ज़िंदगी कोसती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा सरमाया* लेने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के बाद भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी कोसती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*धन /दौलत
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताउम्र तेरी ख़िदमत*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में खड़े रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी अ ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूं कोसती है हमें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*सेवा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना सजदा वालिद*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना ही वालिदा*' को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना बड़े ना बजुर्ग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी चौखट पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुज़ार दी ख़ुदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी ज़िंदगी देती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकायत,है हमें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
*पिता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*' माता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी की सारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेमतें तुझ पे क़ुर्बाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दीं हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल ओ जाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी निसार कर दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकायत देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ज़ुस्तज़ू* में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुहब्बत को इबादत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना डाला हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी क्यूं??!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
* खोज/तलाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अ ज़िंदगी तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोसती है हमें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मौत ने जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँगा हाथ जो मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू फ़ना* हो जायेगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ ना कुछ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस फ़ानी*' से बुलबुले को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अ ज़िंदगी क्यूं कोसती है हमें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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