ज़िंदगी कोसती है हमें

ज़िंदगी कोसती है

हमें,,



सारा सरमाया* लेने

के बाद भी,

ज़िंदगी कोसती है

हमें।

*धन /दौलत



ताउम्र तेरी ख़िदमत*

में खड़े रहे,

फिर भी अ ज़िंदगी

क्यूं कोसती है हमें।

*सेवा में



ना सजदा वालिद*

को ,

ना ही वालिदा*' को,

ना बड़े ना बजुर्ग

को किया,

तेरी चौखट पे

गुज़ार दी ख़ुदी

हमने ,

फिर भी ज़िंदगी देती

शिकायत,है हमें।



*पिता

*' माता

सारी की सारी

नेमतें तुझ पे क़ुर्बाँ

कर दीं हमने,

दिल ओ जाँ

भी निसार कर दी

हमने,

फिर भी तू

शिकायत देती है

हमें।



तेरी ज़ुस्तज़ू* में

मुहब्बत को इबादत

बना डाला हमने,

फिर भी क्यूं??!

* खोज/तलाश

अ ज़िंदगी तू

कोसती है हमें।

कभी मौत ने जो

माँगा हाथ जो मेरा

तू फ़ना* हो जायेगी

पल में,

समझ ना कुछ तो

समझ,

इस फ़ानी*' से बुलबुले को,

अ ज़िंदगी क्यूं कोसती है हमें।



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एक घंटा पहले