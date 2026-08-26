नक्कारखाने में बजती

वक्त बे- वक्त

आओ वक्त बे-वक्त पर

पते की बात करें,

बे-वक्त आते विकारों की

बयार की बात करें।

पढ़ने के वक्त बाल श्रम में

पिसते नौनिहालों की

बात करें।

वक्त बे-वक्त सुविधाओं के

उपभोग से व्याप्त

दुविधाओं की बात करें।

वासना ऑ मत्सर की

वक्त बे-वक्त बजती

शहनाई की बात करें।



आओ इंसा की इंसा पर

बेवजह शासन करने की

फितरत की बात करें।



सियासत की बिसात

पर हाथ जोड़े खड़ी

वक्त बे-वक्त जनता

जनार्दन की बात करें।



आधी आबादी के हक

को वायदों की,

नक्कारखाने में बजती

तूती की बात करें।



युद्ध हथियारों आतंक

की वक्त बे-वक्त की

धौंस की बात करें।



आओ महाशक्तियों की

बेवक्त मधांधता और

युद्ध की उन्मादता की

बात करें।

युद्ध आतंक ऑ

विस्तारवाद की बेवक्त

तुरही की तान की

बात करें।



आओ इस संसार में

अमीर देशों की

धरती और पर्यावरण

को वक्त बे-वक्त

गरमाने और प्रदूषित

करने की बात करें।

-सूर्य कांत शर्मा

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1 hour ago