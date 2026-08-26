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नक्कारखाने में बजती

Surya Kant

Surya Kant

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                            वक्त बे- वक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ वक्त बे-वक्त पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पते की बात करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बे-वक्त आते विकारों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बयार की बात करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ने के वक्त बाल श्रम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिसते नौनिहालों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त बे-वक्त सुविधाओं के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपभोग से व्याप्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुविधाओं की बात करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वासना ऑ मत्सर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त बे-वक्त बजती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहनाई की बात करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ इंसा की इंसा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेवजह शासन करने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फितरत की बात करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सियासत की बिसात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हाथ जोड़े खड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त बे-वक्त जनता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनार्दन की बात करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी आबादी के हक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को वायदों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नक्कारखाने में बजती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूती की बात करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध हथियारों आतंक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की वक्त बे-वक्त की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धौंस की बात करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ महाशक्तियों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेवक्त मधांधता और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध की उन्मादता की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध आतंक ऑ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विस्तारवाद की बेवक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुरही की तान की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ इस संसार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमीर देशों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती और पर्यावरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को वक्त बे-वक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरमाने और प्रदूषित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करने की बात करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्य कांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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