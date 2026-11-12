खुशबू -ए -ख़ुशी की मुश्क़ तुम से,

तुम तो बस,,,,

जफ़ा की बज़्म में,

सूरत की नज़्म में,

तुम तो बस ख्वाब

की बात हो।



मुहब्बत के दयार में

इबादत के मयार में

तुम तो बस ख़्वाब

की बात हो।



प्यार वफ़ा ओ दोस्ती

के आस्मां में,

मेरे रूह ए नूर में

तुम तो बस ख़्वाब

की बात हो।

सुना था कि तुम्हारे

संग फ़रिश्ते भी थे,

इंसानियत के पासबाँ

भी थे,

पर अब तो तुम बस

सियासत ए ख़्वाब

की बात हो।

कभी आती थी

खुशबू -ए -ख़ुशी

की मुश्क़ तुम से,

पर अब तो तुम

जफ़ा -ए -इश्क़ के

ख़्वाब की बात हो।

- सूर्यकांत शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले