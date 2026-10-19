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पीढ़ियों को जोड़ती डोर

Surya Kant

Surya Kant

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                            पीढ़ियों को जोड़ती डोर,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रारब्ध अतीत ऑ वर्तमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढिय़ों को जोड़ती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक डोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं तो है अदृश्य सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहती है स्मृति और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कारों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही पीढ़ियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जोड़ती डोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी चेहरे मोहरे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी फितरत से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी चाल चलन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदाज़ से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलती जुलती या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के सर्वांगसम सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही पीढ़ियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जोड़ती डोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कोई साहित्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कोई संस्कृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सृजन कर्मी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जोड़ कर दिखा देता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही महीन रेशम सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों को जोड़ती डोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी जन्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पुनर्जन्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी वेद पुराण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से निःसरत संकेत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंगित मात्र कर देते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों को जोड़ती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भाग्य से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पुरुषार्थ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी प्रारब्ध पुण्य से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फलित हो बहुगुणित होती ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही ! यही!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों को जोड़ती डोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान ऑ तकनीक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के ज़माने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अध्यात्म और सत्संग के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी रज़ा से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमूदार होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों को जोड़ती डोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं तो डोर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदृश्य,अनजानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अबूझ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दिल की गिरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में गर हो उसकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इबादत या के रहमत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस दीख जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों को जोड़ती डोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालमन सा कर दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिलखिला कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुतलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लो उसका नाम !!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इंद्रधनुष सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखेगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों को जोड़ती डोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े बजुर्गो की सोहबत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उनकी मुहब्बत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोल देगी राज़!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक सजदे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या के एक साष्टांग से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जोड़ देगी उसी डोर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी जीवन डोर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका मित्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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