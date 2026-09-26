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मिट्टी का मटका

Surya Kant

Surya Kant

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                            मिट्टी का मटका
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी का मटका है तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी भटका है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंच तत्त्व की है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल जीवन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी लुनाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर भीतर एक सा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर किस द्वंद्व में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लटका है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी से बना मटका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब किस अहंकार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मटकता है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल -प्रति पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जल सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल- कल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल-कल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सा चलायमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहता है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात-दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवन -जावन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तितली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भँवरे सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ता फिरता है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन दिन की मात्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी जीता है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कली में बंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कर्म गली में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी पंच विकारों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में गली -गली बिकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज़- रोज़ नहीं तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी- कभी ही सही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्मशान में मटकों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हश्र पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना रोता है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर -मस्जिद,गिरिजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुद्वारों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना- कितना सुनता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी बाहर आते ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मटके का मटका है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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37 मिनट पहले

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