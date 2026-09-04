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महजबीं बानो हूँ,,,

Surya Kant

Surya Kant

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            महजबीं बानो हूँ,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महजबीं बानो हूँ मैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भी क्या अज़ीब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सी बात रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं महजबीं बानो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों को सब कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देकर भी ख़ाक रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन से लड़कपन तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरबत की ख़ाक साथ रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक बात सकूं की रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात बरस की उम्र से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताउम्र बस फ़िल्म और फ़िल्म!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही थीं जो साथ रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे चाहा,उसे निबाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही! हाँ !हाँ !सब कुछ लेकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैय्याद सा साथ बस साया रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को ' पाकीज़ा ' से बख्शा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को अदाकारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायरी से रक्खा !.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरे लिए तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके सब रेत से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ानी रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं महजबीं बानो!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मुहब्बत ए साकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी महज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मय ए मीना रही?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताउम्र तन्हाई ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ यूं साथ निभाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के अलम ओ कलम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को भी इसने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वफ़ा का पाठ पढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहिर की आधी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आबादी का ज़र्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरा और दर्द हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं!!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मीना कुमारी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेनज़ीर अक्स हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीना को पाकीज़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ अब भी याद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करता है ,ज़माना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या होगा परदेस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ल्योन में ?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो आज भी इस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश में अंजान हूँ मैं!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ मैं!! हाँ मैं?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी वही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महजबीं बानो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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