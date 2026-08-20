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किराए का मकान

Surya Kant

Surya Kant

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                            किराए का मकान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किराए का मकान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ बैठा जिसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुकान है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंधली सी दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से आया है तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ ले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान खोल कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन ले तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महज़ इस मकान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किराए पर आया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रख कोई ख़्वाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ख़्वाहिश कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किराए के मकान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में आ बैठा है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंच तत्त्व और दस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वार के मकाँ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहता है तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंच विकार और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्व कर्म से घिरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठा है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी चाहत औ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाबों का झूला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ!कहाँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब !किसे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों! क्योंकर!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस गुमां में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूला है तू ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू किराए के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशियां में आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के यौवन काल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूं इतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैराँ? परेशां सा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बौराया है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामना वासना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के पोखर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं !नहीं! नहीं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस कीचड़ में नहाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शूकर की मानिंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोटता है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किराए के मकान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपने हुए है!?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अ ग़ाफ़िल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना भी ना समझ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किराए के मकान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में तन्हाई में आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हा ही जायेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे! दे! दे ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे का सारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किराया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दो जहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के मालिक का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यारा शहज़ादा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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34 मिनट पहले

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