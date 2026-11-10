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हवा में जहर

Surya Kant

Surya Kant

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हवा में इतना जहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूं है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सियासत में इतनी बेरूखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूं है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलमी आलूदगी* है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*वैश्विक प्रदूषण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाम में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप्पी की हद तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेहूदगी क्यूं है!?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आब- ए- यमुना*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना का जल*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना जहरीला क्यूं है!?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बरस क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरस दर बरस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह ए दिल्ली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों की किल्लत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलूदगी की ज़िल्लत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से मरती क्यूं है?!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नूर- ए-कुदरत*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिलता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे खेतों में!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ये पराली के धुएं का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दमघोंटू,कालकूट सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहर क्यूं है?।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हुआ करता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूमानी ओ दिलकश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोख सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमसीन सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्दी का मौसम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये शैतान का तिलिस्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना क्यूं है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जम्हूरियत ए मरकज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बे शउर,बे मुरव्वत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सी रस्म क्यूं है?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये शब ए रात में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये श्राद्धों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्कों की नफ़री
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ाती नामुराद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रवायत क्यूं है???
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्य कांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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