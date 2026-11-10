हवा में जहर

हवा में इतना जहर
क्यूं है?
सियासत में इतनी बेरूखी
क्यूं है?
आलमी आलूदगी* है,
*वैश्विक प्रदूषण
आवाम में भी
चुप्पी की हद तक
बेहूदगी क्यूं है!?!
आब- ए- यमुना*
यमुना का जल*
इतना जहरीला क्यूं है!?
हर बरस क्या
बरस दर बरस
रूह ए दिल्ली
साँसों की किल्लत,
आलूदगी की ज़िल्लत
से मरती क्यूं है?!!!
कभी नूर- ए-कुदरत*
प्रकृति*
दिखता था,
खिलता था,
मेरे खेतों में!
अब ये पराली के धुएं का
दमघोंटू,कालकूट सा
जहर क्यूं है?।
कभी हुआ करता था
रूमानी ओ दिलकश
शोख सा,
कमसीन सा
सर्दी का मौसम,
ये शैतान का तिलिस्म
बना क्यूं है?
जम्हूरियत ए मरकज़
में,
ये बे शउर,बे मुरव्वत
सी रस्म क्यूं है?!
ये शब ए रात में,
ये श्राद्धों में,
अश्कों की नफ़री
बढ़ाती नामुराद
रवायत क्यूं है???
-सूर्य कांत शर्मा
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एक घंटा पहले
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