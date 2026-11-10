हवा में जहर

हवा में इतना जहर

क्यूं है?

सियासत में इतनी बेरूखी

क्यूं है?

आलमी आलूदगी* है,

*वैश्विक प्रदूषण

आवाम में भी

चुप्पी की हद तक

बेहूदगी क्यूं है!?!



आब- ए- यमुना*

यमुना का जल*

इतना जहरीला क्यूं है!?

हर बरस क्या

बरस दर बरस

रूह ए दिल्ली

साँसों की किल्लत,

आलूदगी की ज़िल्लत

से मरती क्यूं है?!!!



कभी नूर- ए-कुदरत*

प्रकृति*

दिखता था,

खिलता था,

मेरे खेतों में!

अब ये पराली के धुएं का

दमघोंटू,कालकूट सा

जहर क्यूं है?।

कभी हुआ करता था

रूमानी ओ दिलकश

शोख सा,

कमसीन सा

सर्दी का मौसम,

ये शैतान का तिलिस्म

बना क्यूं है?

जम्हूरियत ए मरकज़

में,

ये बे शउर,बे मुरव्वत

सी रस्म क्यूं है?!

ये शब ए रात में,

ये श्राद्धों में,

अश्कों की नफ़री

बढ़ाती नामुराद

रवायत क्यूं है???

-सूर्य कांत शर्मा

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एक घंटा पहले