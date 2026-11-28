वनों के कटान से निकालो निकालो हवा हूँ मैं हवा हूँ मैं

हवा हूँ मैं,,

सनसनाती लहराती

मदमस्त हवा हूँ,मैं।

मुझे था गुमां

सबसे ऊपर आज़ाद

हूँ मैं।



यहाँ से वहाँ तक

वहाँ से कहाँ तक

प्रकृति का अनरूप सी

हवा हूँ मैं।

सभी को प्रिय हूँ

सभी के हिय में हूँ मैं।

कभी बादल कभी बिजली

कभी आंधी कभी तूफ़ाँ

हूँ मैं।



मानव और प्राणिमात्र

की प्राणवायु

योगियों का योग्य भोज्य

हूँ मैं।

हैं पर ये क्या

स्वच्छ से मालिन सी

बदहवास सी बेहया

हुई हूँ मैं ?!

उड़ती थी बादलों सी

घूमती थी तितलियों सी

बस मानव के लालच

का शिकार हुई हूँ,मैं।

सोचती हूं,बयार थी

मलय समीर थी

के बाद- ए -सबां।

अब तो धूल का

गुब्बार हूँ मैं।

सियासत का लंगड़ी मार

हथियार हूँ मैं।

हवा थी

हवा नहीं हूँ मैं

हवा थी

हवा नहीं हूँ मैं ।

अपने लालच को

तनिक तो संभालो

कंक्रीट के जंगल से

खेतों के रसायन से

वनों के कटान से

निकालो निकालो

हवा हूँ मैं हवा हूँ मैं

सुनो तो सुनो तो

हवा हूँ मैं हवा हूँ मैं।

-सूर्य कांत शर्मा

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20 मिनट पहले