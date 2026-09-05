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हर ठोकर एक सबक है

Surya Kant

Surya Kant

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हर ठोकर एक सबक है,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना के ज़िंदगी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ठोकर एक सबक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन जानें इसका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सबब है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी के कड़वे कसैले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खट्टे- मीठे तजुर्बों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही निचोड़ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के हर ठोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया नकोर सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वालिद-वालिदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तो और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े -बजुर्गों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की भी यही तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नसीहत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी औ दूसरों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़लतियों से जो सीखे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तो सबक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दुनिया!,, दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो तजुर्बों का घर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ पर जो जिंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को समझ ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे हिफ़ाज़त से जी ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही बस असली बाज़ीगर है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ये तो इंसा की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि ठोकरें और सबक?!?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस चंद कदम की दूरी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महज़ कामयाबी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दुनिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजब -ग़ज़ब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सी डगर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ठोकरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सबक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामयाबी -ए -कहकशां हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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59 मिनट पहले

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