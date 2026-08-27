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चल रे मन बैरागी ,,,

Surya Kant

Surya Kant

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                            चल रे मन बैरागी ,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रे मन बैरागी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ सारे द्वंद्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हरि चरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुरागी हो जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रे मन बैरागी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जा ,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ सारे बँध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रारब्ध अतीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औ वर्तमान के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तू उसके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग का बड़भागी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रे मन,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की भाग-दौड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यवहार की जोड़- तोड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ छाड़ अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग रूप रस रास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अब तू सत्संगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रे मन बैरागी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जा,,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामनाओं की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमान से प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुहब्बत राग द्वेष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के इंद्रधनुषी बाणों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से बिन्ध कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत भीष्म सा तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहम वहम की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बयार से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच कर अब तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गृहस्थ से संन्यासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रे मन अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैरागी हो जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख दुख की बदली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से निकल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवधा भक्ति और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अध्यात्म की ओट में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता पढ़ कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तू बस स्थितप्रज्ञ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सा हो जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रे मन अब तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैरागी हो जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका मित्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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