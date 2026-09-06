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आँसुओं का मोल

Surya Kant

Surya Kant

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                            आँसुओं का मोल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन जानें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे जानें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं का मोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही जानें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्होंने कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुकाया हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं का मोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम और विरह की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि को सौंप दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जीवन का मोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद- संवेदनाओं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के संबंध को लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो तोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण ने कवच कुंडल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दान से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजपूत ललनाओं ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आन - बान - शान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से जौहर कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ लिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं का मोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहिर ने भी माँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के संघर्ष से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी आबादी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव भंगिमाओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान लिया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं का मोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपती गर्मी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेहाल भूख से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिलखते मानव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ने जान लिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं का मोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकरी की तलाश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परदेस जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदहवास से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथिक ने जान दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं का मोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंधली सी जीवन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पगडंडी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया तू समझता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं को मोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अब तू स्वार्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के मोतियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमीरी के स्वांग से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी की दया को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा तोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं तो तू स्वयं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहता ग़लतियों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का पुतला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं संभला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो इस जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की वेला में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं का मोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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42 मिनट पहले

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