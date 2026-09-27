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आभासी है,, आभासी,,

Surya Kant

Surya Kant

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आभासी है,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आभासी,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आभासी, आभासी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ आभासी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाड़ मांस से लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ कलम तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुहासे सा सब कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आभासी आभासी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रशंसा से लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुशंसा तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाब से लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताबीर तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रह गया सब कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आभासी आभासी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तो और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सियासत से लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज़ाम तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लफ्फाजी लफ्फाजी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस आभासी ककहरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से आभासी शाबाशी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोया के बयाँ हो रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी आबादी के सपनों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताबीर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वायदे ही वायदे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वायदे के अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन गए हैं कायदे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिस पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही कमबख़्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही कमज़र्फ़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ!सब कुछ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आभासी!आभासी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार वफ़ा दोस्ती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके सब खुदगर्ज़ी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्ज़ी के लफ़्फ़ाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सबके सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आभासी!आभासी !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महज़ आभासी,,,।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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