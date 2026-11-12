आइसक्रीम और रसगुल्ले जब मन को ललचाते थे।

बीत गया जो पल,

ढूँढें हम उसको फिर ज़िंदगी में....



वो सुनहरा पल..

है हमारा प्यारा सा बचपन।



वो पल...

जब हमें स्कूल की छुट्टियाँ बहुत भाती थीं,



संग अपने मौज-मस्ती लाती थीं।



वो पल..

जब हर छुट्टी में हम घूमने जाते थे,



गर्मियों के दिन हिल स्टेशन पर बिताते थे।



वो पल..

जब मम्मी-पापा का संग सबसे प्यारा लगता था,



जब इन्हीं में हमारा सारा जग बसता था।



वो पल ...

जब नाना-नानी से हम कहानियाँ सुनते थे,



ननिहाल की गलियों में अपनी मनमानियाँ करते थे।



वो पल ..

जब हर साल धूमधाम से हम अपना जन्मदिन मनाते थे,



सबसे उपहार पाकर खिलखिलाते थे।



वो पल ...

जब सादी रोटी से हम भागते थे,



आइसक्रीम और रसगुल्ले जब मन को ललचाते थे।



वो नादान और अनमोल पल...

जो दिल के कोने में हैं छुपे,

जिनको हम कभी न भूलें.....।

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एक घंटा पहले