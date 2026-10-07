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वो गोल बाजार की रात

Surjeet

Surjeet

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                            28 अगस्त की शाम थी, गोल बाजार में वही शोर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय के धुएं में घुला हुआ, वही रोज़ वाला दौर था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कमेंट – उंगली से लिखा, और आग स्क्रीन से उतरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मसानगंज की गली में आकर, ईंट बनकर बरस पड़ी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षत और सोहेल, दोनों इसी मिट्टी में खेले थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज एक ही सड़क पर, दोनों लहू में ठेले थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर चला तो छत नहीं देखी, किसका घर है, किसका नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुलिस की लाठी चली तो फिर, दोनों तरफ एक सा अंजाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंसू गैस का धुआं उठा, तो मंदिर-मस्जिद धुंधले हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एसपी-कलेक्टर दौड़े, पर सवाल वहीं पर उलझे हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचो – जो हाथ पत्थर फेंक रहा था, कल उसी हाथ से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उसी के बाप ने, चाय पिलाई थी साथ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धारा 163 लगेगी, फोर्स भी हट जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दरार जो दिल में आई, उसे कौन सी धारा हटाएगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना हिंदू जीता उस रात, ना मुसलमान जीता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिलासपुर हारा है, ये हर दुकान चीख कर कहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत बनो फॉरवर्ड की भीड़, मत बनो किसी का हथियार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमेंट लिखने से पहले सोचो – क्या यही है तुम्हारा प्यार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर को गोल बाजार ही रहने दो, मसानगंज मत बनाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पचास कदम की दूरी को, सदियों की दूरी मत बनाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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44 मिनट पहले

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