सृष्टि में परमात्मा

किसी ने ,

सच ही कहा है कि - -

सृष्टि ही परमात्मा का,

दूसरा रूप है - -

या यों कहिये तो ,

परमात्मा में ही - -

सब कुछ ,

समाहित है - -

या परमात्मा ही ,

सब कुछ है - -

या दूसरे शब्दों में,

यह भी - -

कह सकते हैं कि ,

परमात्मा के - -

सिवा ,

इस संसार में ,

कुछ भी नहीं है l





इसी क्रम में ,

जो आत्म संवाद - -

कर लिया,

या यों कहे तो - -

जो अपनी आत्मा से,

रुबुरु या - -

दर्शन कर लेता है,

वो सच में - -

साक्षात् ,

परमात्मा का - -

दर्शन कर लेता है l



जैसे नमक का,

एक कण का - -

स्वाद भी,

समस्त सागर के - -

स्वाद से ,

भिन्न नहीं होता है - -

ठीक उसी प्रकार ,

अपनी आत्मा का - -

दर्शन ,

परमात्मा के दर्शन से - -

भिन्न नहीं होता है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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1 hour ago