खुद पर , विश्वास जताना होगा l

सच में ,

कल्पना रुपि - -

उड़ान को साकार,

करने के लिए - -

लगातार ,

अपना कदम को - -

आगे बढ़ना होगा,

तभी तो - -

कल्पना रुपि ,

सपना - -

साकार हो पायेगा l



इसी क्रम में ,

थाम - -

उम्मीदों के दामन,

अपने कोशिशों को - -

आजमाना होगा ,

सबक - -

हर ठोकरों से ,

लेकर - -

जीवन को ,

बेहतर - -

बनाना होगा,

डरना या - -

डरकर ,

चुपचाप बैठ जाना - -

समस्या का ,

समाधान नहीं है - -

खुद पर ,

विश्वास जताना होगा l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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55 minutes ago