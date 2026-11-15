सच में ,
कल्पना रुपि - -
उड़ान को साकार,
करने के लिए - -
लगातार ,
अपना कदम को - -
आगे बढ़ना होगा,
तभी तो - -
कल्पना रुपि ,
सपना - -
साकार हो पायेगा l
इसी क्रम में ,
थाम - -
उम्मीदों के दामन,
अपने कोशिशों को - -
आजमाना होगा ,
सबक - -
हर ठोकरों से ,
लेकर - -
जीवन को ,
बेहतर - -
बनाना होगा,
डरना या - -
डरकर ,
चुपचाप बैठ जाना - -
समस्या का ,
समाधान नहीं है - -
खुद पर ,
विश्वास जताना होगा l
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
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