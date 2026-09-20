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सहज भक्ति

Suresh Kumar

Suresh Kumar

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                            सच ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा गया है कि - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहजता या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुलभता के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस्थावान या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धार्मिक होने भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत जरूरी है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच ही - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा है कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि आप लोभरूपी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाव पर सवार हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसका - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह रूपी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतवार हो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छल रूपी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिद्र ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस नाव में हो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला कैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेरा पार - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया जा सकता l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्जी के बिना - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पत्ता भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं हिल सकता है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा भी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिम्मेदारी मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे तन - मन से - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा करने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रयास करिये - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कर्म या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तब्य में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोताहील या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या किफ़ाती मत - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरितिये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या करये - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुस्सा होना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या खीझना - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिल्कुल नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान पर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरोसा रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सतकर्म करिये - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहजता या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुगमता से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमन - चैन पूर्वक - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन यापन करिये l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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22 मिनट पहले

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