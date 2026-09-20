सहज भक्ति

सच ही,

कहा गया है कि - -

जीवन को,

सहजता या - -

सुलभता के लिए,

आस्थावान या - -

धार्मिक होने भी,

बहुत जरूरी है l



किसी ने,

सच ही - -

कहा है कि,

यदि आप लोभरूपी - -

नाव पर सवार हो,

और उसका - -

मोह रूपी ,

पतवार हो - -

साथ ही,

छल रूपी - -

छिद्र ,

उस नाव में हो - -

भला कैसे,

बेरा पार - -

किया जा सकता l



प्रभु के,

मर्जी के बिना - -

एक पत्ता भी,

नहीं हिल सकता है - -

इसलिए,

जैसा भी - -

जिम्मेदारी मिले,

उसे तन - मन से - -

पूरा करने का,

प्रयास करिये - -

अपने कर्म या,

कर्तब्य में - -

कोताहील या,

या किफ़ाती मत - -

बरितिये,

या करये - -

गुस्सा होना,

या खीझना - -

बिल्कुल नहीं है,

भगवान पर - -

भरोसा रखकर,

सतकर्म करिये - -

और ,

सहजता या - -

सुगमता से ,

अमन - चैन पूर्वक - -

जीवन यापन करिये l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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22 मिनट पहले