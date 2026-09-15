सच्चा हमसफ़र

लगभग सभी को,
ऐसे ब्यक्ति बिशेष का - -
तलाश होता है,
जिनके आगे - -
हम अपना ,
निजी दुःख - सुख - -
बिना हिचक या ,
डरे सब कुछ - -
बता सके ,
और ये ध्यान रखना - -
होता होता है,
उसेके भी - -
मानस पटल पर,
हमारी जो - -
सुखद प्रतिमा,
बनी है - -
उसका भी कोई,
नुकसान न हो l
शायद !
ही मिल पाता है - -
ऐसा सच्चा ब्यक्ति ,
लकिन - -
हम सभी में ,
तलाशा जाय तो - -
तो बन सकता है,
वो सच्चा ब्यक्ति l
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर '
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