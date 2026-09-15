सच्चा हमसफ़र

लगभग सभी को,

ऐसे ब्यक्ति बिशेष का - -

तलाश होता है,

जिनके आगे - -

हम अपना ,

निजी दुःख - सुख - -

बिना हिचक या ,

डरे सब कुछ - -

बता सके ,

और ये ध्यान रखना - -

होता होता है,

उसेके भी - -

मानस पटल पर,

हमारी जो - -

सुखद प्रतिमा,

बनी है - -

उसका भी कोई,

नुकसान न हो l



शायद !

ही मिल पाता है - -

ऐसा सच्चा ब्यक्ति ,

लकिन - -

हम सभी में ,

तलाशा जाय तो - -

तो बन सकता है,

वो सच्चा ब्यक्ति l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर '

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40 minutes ago