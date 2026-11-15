बुनियाद की नींव, स्वार्थ या - - पैसा पर टिके हो

किसी ने,

सच ही कहा है कि - -

पैसा मीठा,

जहर से कम नहीं है - -

यदि किसी,

कारण वस रिश्ते - -

बीच में आ जाय तो,

किए गये - -

उपकार,

और स्नेह को,

भुलाकर - -

भ्र्म और शंका की,

स्थति उत्पन्न कर - -

एक अजीब कड़वाहट,

दिलों में भर देता है - -

और उस अनमोल,

रिश्ते को - -

बुरा बनाने में ,

अपना योगदान - -

देता है l



फिर चल पड़ता है,

गुरुर के साथ - -

नए रिश्ते बनाने में,

लकिन - -

इसका भी ,

क्या गारंटी है?

ये भी कितने - -

दिन चल पायेगी ,

क्या पता ?

जिसका - -

बुनियाद की नींव,

स्वार्थ या - -

पैसा पर टिके हो,

इसे स्थिति में - -

इंसान अपनी,

अदृश्य - -

ताकत के साथ,

अपने विवेक को - -

क्षीण करके,

आगे बढ़ता है - -

इस प्रकार नये,

रिश्ते में - -

विश्वस्नीयता ,

कितने देर रहेगी - -

क्या पता?

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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57 minutes ago