किसी ने,
सच ही कहा है कि - -
पैसा मीठा,
जहर से कम नहीं है - -
यदि किसी,
कारण वस रिश्ते - -
बीच में आ जाय तो,
किए गये - -
उपकार,
और स्नेह को,
भुलाकर - -
भ्र्म और शंका की,
स्थति उत्पन्न कर - -
एक अजीब कड़वाहट,
दिलों में भर देता है - -
और उस अनमोल,
रिश्ते को - -
बुरा बनाने में ,
अपना योगदान - -
देता है l
फिर चल पड़ता है,
गुरुर के साथ - -
नए रिश्ते बनाने में,
लकिन - -
इसका भी ,
क्या गारंटी है?
ये भी कितने - -
दिन चल पायेगी ,
क्या पता ?
जिसका - -
बुनियाद की नींव,
स्वार्थ या - -
पैसा पर टिके हो,
इसे स्थिति में - -
इंसान अपनी,
अदृश्य - -
ताकत के साथ,
अपने विवेक को - -
क्षीण करके,
आगे बढ़ता है - -
इस प्रकार नये,
रिश्ते में - -
विश्वस्नीयता ,
कितने देर रहेगी - -
क्या पता?
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
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