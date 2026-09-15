रिश्तों की पूँजी

सचमुच ,
साथ होने की - -
बहुत बड़ी ताकत,
होती है l
उदाहरण तौर पे ,
पति - पत्नी के - -
संबंध को ,
रख सकते हैं - -
यदि पत्नी को,
पति का - -
सच्चा साथ,
मिल जाय - -
तो साधारण ,
समझने वाले - -
औरत भी ,
आत्मविश्वास से - -
लबालब भर,
जाती है - -
या मानो,
चमक उठती है l
वहीं पढ़ी - लिखी,
क्यों न हो ?
भले रुपवती या - -
गुणवान,
क्यों न हो ?
यदि उसे भी - -
पति का ,
सही साथ न मिले - -
तो धीरे - धीरे ,
अपनी पहचान - -
खो बठती है ,
क्योंकि ?
रिश्तों में - -
सबसे बड़ी,
पूँजी - -
साथ और ,
सम्मान ही होता है l
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
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39 मिनट पहले
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