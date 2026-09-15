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रिश्तों की पूँजी

Suresh Kumar

Suresh Kumar

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                            सचमुच ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ होने की - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बड़ी ताकत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदाहरण तौर पे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति - पत्नी के - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संबंध को ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रख सकते हैं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि पत्नी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति का - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल जाय - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो साधारण ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझने वाले - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरत भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मविश्वास से - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लबालब भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाती है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मानो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमक उठती है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं पढ़ी - लिखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न हो ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले रुपवती या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुणवान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न हो ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि उसे भी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति का ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही साथ न मिले - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो धीरे - धीरे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पहचान - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो बठती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे बड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूँजी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ और ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान ही होता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
39 मिनट पहले

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