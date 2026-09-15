रिश्तों की पूँजी

सचमुच ,

साथ होने की - -

बहुत बड़ी ताकत,

होती है l



उदाहरण तौर पे ,

पति - पत्नी के - -

संबंध को ,

रख सकते हैं - -

यदि पत्नी को,

पति का - -

सच्चा साथ,

मिल जाय - -

तो साधारण ,

समझने वाले - -

औरत भी ,

आत्मविश्वास से - -

लबालब भर,

जाती है - -

या मानो,

चमक उठती है l



वहीं पढ़ी - लिखी,

क्यों न हो ?

भले रुपवती या - -

गुणवान,

क्यों न हो ?

यदि उसे भी - -

पति का ,

सही साथ न मिले - -

तो धीरे - धीरे ,

अपनी पहचान - -

खो बठती है ,

क्योंकि ?

रिश्तों में - -

सबसे बड़ी,

पूँजी - -

साथ और ,

सम्मान ही होता है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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39 मिनट पहले