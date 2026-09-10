खुद से प्यार

सचमुच ,

भर दिन - -

ब्यस्तम जिन्दगी,

रहता है - -

भाग -दौड़ ,

भरी जिन्दगी में - -

सहज या सुलभ,

या सुकून का -,-

दो पल की,

तलाश हर इंसान को - -

जरूर ही रहता है l



सच में ,

दिन के अवसान (अंत ) - -

होने के उपरांत,

लगभग - -

शोर -गुल,

या तो - -

खत्म हो जाता है,

या थम जाता है - -

एक मात्र,

सच ही बचता है - -

वो सच ,

आप खुद होते हैं - -

लोग आते जाते ,

रहते हैं - -

और ,

हालत - -

बनते - बिगरते है,

आप यथावत ,

बने रहते हैं l



यह भी ,

सच्चाई है कि - -

ये केवल ,

अकेलेपन का - -

केवल संदेश ही ,

नहीं देते - -

अपितु,

आत्मनिर्भरता का - -

सच्चा पाठ,

भी पढ़ता है l



आप स्वयं,

समझने लगते हैं - -

या समझ जाते हैं,

ये शानदार - -

जिंदगी रूपी महल का,

प्रमुख स्तम्भ - -

या नींव,

खुद आप स्वयं हैं l



इसलिए ,

समझ में - -

आ गया कि,

खुद पर ध्यान देना - -

कोई स्वार्थ,

न होकर - -

नितांत जरूरी भी है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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30 मिनट पहले