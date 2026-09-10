खुद से प्यार

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Suresh Kumar

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                            सचमुच ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर दिन - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्यस्तम जिन्दगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहता है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग -दौड़ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरी जिन्दगी में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज या सुलभ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या सुकून का -,-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पल की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलाश हर इंसान को - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरूर ही रहता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन के अवसान (अंत ) - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होने के उपरांत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगभग - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर -गुल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खत्म हो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या थम जाता है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मात्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच ही बचता है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सच ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप खुद होते हैं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग आते जाते ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहते हैं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालत - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनते - बिगरते है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप यथावत ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बने रहते हैं l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चाई है कि - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये केवल ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेलेपन का - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल संदेश ही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं देते - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपितु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मनिर्भरता का - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा पाठ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी पढ़ता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप स्वयं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझने लगते हैं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या समझ जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये शानदार - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी रूपी महल का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रमुख स्तम्भ - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या नींव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद आप स्वयं हैं l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ गया कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद पर ध्यान देना - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई स्वार्थ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न होकर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नितांत जरूरी भी है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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