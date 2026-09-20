बंधन से मुक्ति

सच में,

जो चीज - -

आपके बस से ,

बाहर है - -

या यों कहे ,

जो अपने - -

हाथों में नहीं है ,

उसे - -

दिल से ही ,

आजाद

कर दिया जाय l



इसी परिपेक्ष में ,

थोड़ा - -

रिश्ते को बारीके से,

समझना चाहता हूँ - -

जब रिश्ते में ,

किसी प्रकार का - -

अनबन हो जाय ,

बातें आगे बढ़कर - -

तू -तू मैं - मैं तक,

पहुँच जाय - -

या पहुँचने लगे,

एक दूसरे पर - -

आरोप - प्रत्यारोप ,

लगाने लगे - -

और अपशब्द,

कहने पर - -

उतारू हो जाय,

तो भविष्य में - -

अमन -चेन,

कामना के लिए - -

उस रिश्ते को ,

अलविदा - -

कहने में ही,

भलाई है l



इसी क्रम में,

किसी ने - -

सच ही कहा है कि ,

जो काम - -

आपके लिए,

संभव नहीं है - -

या आपके बस का,

नहीं है - -

या यों कहे ,

आपके हाथ में - -

नहीं है ,

उसे सवेच्छा से - -

अपने ,

दिल -दिमाग़ से - -

हटा दिया जाय,

या आजाद - -

कर दिया जाय ,

यही बेहतर है - -

या बेहतर होगा l



इस प्रकार,

किसी को तकलीफ - -

हमसे पहुँचे,

तो - -

भला इसे में है ,

उसे तकलीफ देने या - -

पहुँचाने से,

पहले ही - -

उनसे दूर हो जाय l



अंत में ,

किसी को - -

दिल दुखाने से,

अच्छा है कि - -

खुशी - खुशी में ,

एक सुखद - -

अंत के साथ,

जुदा हो जाय l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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