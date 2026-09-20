आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Bandhn se mukti
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

बंधन से मुक्ति

Suresh Kumar

Suresh Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सच में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चीज - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके बस से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या यों कहे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में नहीं है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से ही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दिया जाय l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी परिपेक्ष में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते को बारीके से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझना चाहता हूँ - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब रिश्ते में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी प्रकार का - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनबन हो जाय ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातें आगे बढ़कर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू -तू मैं - मैं तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुँच जाय - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या पहुँचने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दूसरे पर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आरोप - प्रत्यारोप ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगाने लगे - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपशब्द,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने पर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतारू हो जाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भविष्य में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमन -चेन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामना के लिए - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस रिश्ते को ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलविदा - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने में ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भलाई है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी क्रम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच ही कहा है कि ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो काम - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभव नहीं है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या आपके बस का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या यों कहे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके हाथ में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सवेच्छा से - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल -दिमाग़ से - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हटा दिया जाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या आजाद - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दिया जाय ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही बेहतर है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बेहतर होगा l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस प्रकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को तकलीफ - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे पहुँचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला इसे में है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे तकलीफ देने या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुँचाने से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले ही - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे दूर हो जाय l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल दुखाने से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा है कि - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी - खुशी में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुखद - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत के साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुदा हो जाय l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
22 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree