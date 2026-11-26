अंदर का अधूरापन

इंसान ने ,

पूछा एक दिन - -

खुदा या रब से,

मेरे अंदर - -

ये कैसा शोर है ,

सुनकर हँसने लगा - -

और जवाब दिया,

चाहतें तो - -

तेरी कुछ और थी - -

पर तेरा रास्ता ,

कुछ और हो गया l



तुझे तो ,

रूह को - -

संभालना था ,

पर सूरत - -

सँवारने पर ,

तेरा जोर हो गया - -

खुला आसमान ,

चाँद और तारे - -

सायद चाहत ,

रहा होगा - -

पर बंद दीवारों ,

को संजाने का - -

तेरा जोर ,

हो गया है l



सपने देखा था ,

खुली फिजाओं का - -

पर बड़े शहर में ,

बसने की - -

जिद है ,

या पुरजोर - -

कोशिश है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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1 hour ago