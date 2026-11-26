इंसान ने ,
पूछा एक दिन - -
खुदा या रब से,
मेरे अंदर - -
ये कैसा शोर है ,
सुनकर हँसने लगा - -
और जवाब दिया,
चाहतें तो - -
तेरी कुछ और थी - -
पर तेरा रास्ता ,
कुछ और हो गया l
तुझे तो ,
रूह को - -
संभालना था ,
पर सूरत - -
सँवारने पर ,
तेरा जोर हो गया - -
खुला आसमान ,
चाँद और तारे - -
सायद चाहत ,
रहा होगा - -
पर बंद दीवारों ,
को संजाने का - -
तेरा जोर ,
हो गया है l
सपने देखा था ,
खुली फिजाओं का - -
पर बड़े शहर में ,
बसने की - -
जिद है ,
या पुरजोर - -
कोशिश है l
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
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