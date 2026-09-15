अभी कहानी बाकी है

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Suresh Kumar

Suresh Kumar

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                            पहली किरण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहती है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह की ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरूरी भी है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा थकना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो कीमत - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आती है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंजिल की l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुनर सीख लो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत उसी की - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हार जाने के - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाद भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराता रहता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज का दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नया कहेगा - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या नया होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर खुद से एक - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वादा कर लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच न कर लो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकूंगा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थकूँगा नहीं l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो चलो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराओ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुकाम पे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल पड़ो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी कहानी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी भी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँकि ही है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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40 मिनट पहले

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