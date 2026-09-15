अभी कहानी बाकी है

पहली किरण,

कहती है - -

सुबह की ,

जरूरी भी है - -

थोड़ा थकना,

तभी तो कीमत - -

समझ में ,

आती है - -

मंजिल की l



हुनर सीख लो ,

गिरकर - -

उठने की,

क्योंकि ?

जीत उसी की - -

होती है ,

जो हार जाने के - -

बाद भी ,

मुस्कुराता रहता है l



आज का दिन,

कुछ नया कहेगा - -

या नया होगा,

अगर खुद से एक - -

वादा कर लो,

जब तक - -

सपने को,

सच न कर लो - -

रुकूंगा नहीं,

थकूँगा नहीं l



अंत में,

उठो चलो - -

मुस्कुराओ ,

और अपने - -

मुकाम पे,

चल पड़ो - -

क्योंकि ?

तुम्हारी कहानी ,

अभी भी - -

बाँकि ही है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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40 मिनट पहले