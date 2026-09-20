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आख़िरी दिन अनजान

Suresh Kumar

Suresh Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सच में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बहुत ही - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहरी बाते है कि ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन सा दिन - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िरी दिन होगा - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कभी भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी नहीं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बता पाता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी से ही - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा - थोड़ा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना बना लो l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोकर नहीं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्के में लेकर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोते हैं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि आज जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में जगह - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना रखा है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वही - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खालीपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाता है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या हो जाता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा गया है कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते शब्दों से नहीं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यवहार से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद किये जाते हैं l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जिंदगी हमें - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंतजार करना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिखाया - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह नहीं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बता पाया कि - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंतजार अच्छा है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका बुरा l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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