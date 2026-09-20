आख़िरी दिन अनजान

सच में ,

यह बहुत ही - -

गहरी बाते है कि ,

कौन सा दिन - -

हमरा,

आख़िरी दिन होगा - -

यह कभी भी ,

जिंदगी नहीं - -

बता पाता है ,

इसलिए ,

अभी से ही - -

थोड़ा - थोड़ा ,

अपना बना लो l



हम अपने को,

खोकर नहीं - -

उन्हें,

हल्के में लेकर - -

खोते हैं ,

सच में - -

यदि आज जो,

दिल में जगह - -

बना रखा है ,

कल वही - -

खालीपन,

बन जाता है - -

या हो जाता है ,

इसलिए - -

कहा गया है कि,

रिश्ते शब्दों से नहीं - -

व्यवहार से ,

याद किये जाते हैं l



अंत में ,

ये जिंदगी हमें - -

इंतजार करना ,

सिखाया - -

पर यह नहीं ,

बता पाया कि - -

किसका,

इंतजार अच्छा है - -

और ,

किसका बुरा l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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21 minutes ago