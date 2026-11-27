इसकी जद में तेरा घर भी जल जाएगा

हमने सोचा नहीं था बदल जाएगा

दोस्त अपना ही दुश्मन निकल जाएगा



लाख गर्दिश में हूँ फिर भी रोता नहीं

जानता हूँ ये दिन भी निकल जाएगा



बंद आँखों से जिस पे भरोसा किया

वक़्त आने पे हमको ही छल जाएगा



बेहिजाबी न आना कभी छत पे तुम

देखकर चाँद तुमको मचल जाएगा



सच की बूँदों से बचकर कहाँ जाओगे

तेरा किरदार काग़ज़-सा गल जाएगा



आग नफ़रत की तुमने लगाई अगर

इसकी जद में तेरा घर भी जल जाएगा



सच की आवाज़ को तुम दबाओगे क्या

बंद मुट्ठी से सूरज निकल जाएगा



लाख तूफ़ान आएँ मेरी राह में

हौसला है कि रस्ता निकल जाएगा

-सुरेंद्र कुमार "सिद्धार्थ"

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एक घंटा पहले