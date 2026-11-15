तू यहाँ पर है अकेला ख़ुद ही ख़ुद को थामना

दर्द मुश्किल छल कपट से तू कभी ना हारना

डर के होता है नहीं सुन ज़िन्दगी का सामना



साथ में ग़र बेड़ियों के ये अता तुझको करे

तख़्त चाहे ताज हो फिर ठोकरों पे वारना



हर कदम पर साथ मेरा छोड़कर मुझसे वही

कह रहा है हर जनम इस हाथ को है थामना



माँग बैठी जो तुझे तो यूँ न इतरा ज़िन्दगी

मैंने कितनी बार की है मौत की भी कामना



आज फिर टकरा गयी गाड़ी किसी इक मोड़ पर

क्या किसी की याद में ये रात भर का जागना



देखते हैं कब तलक ये झूठ चले बाजार में

एक दिन करना पड़ेगा सच से भी तो सामना



हमसफऱ बनके भी वो हमदर्द ना बन पायेगा

तू यहाँ पर है अकेला ख़ुद ही ख़ुद को थामना



भूल बैठी क्यूँ भला तू अपने होने का सबब

भूल मत अबकी तुझे है नींद से भी जागना

-सुरेखा कादियान 'सृजना'

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35 मिनट पहले