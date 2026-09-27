सुपालो इंडिया

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                            नाम नहीं बस नाम रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी एक पहचान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुणवत्ता का मान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल में विश्वास रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े ब्रांडों की अपनी शान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे जुड़ी अलग पहचान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत, गुणवत्ता और सम्मान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनसे बनता ब्रांड महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी राह पर बढ़ता जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित नए आयाम सजाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुपालो इंडिया नाम सुनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास की खुशबू फैलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सोच का दीप जलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कदम सफलता पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेहतर कल का स्वप्न सजाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोशिश रंग लाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्पादों में गुणवत्ता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रयास में श्रेष्ठता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा में आत्मीयता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते में विश्वसनीयता हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कदम हैं, कल पहचान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज प्रयास, कल सम्मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुपालो इंडिया बने निशान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुणवत्ता से ऊँचा नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम से पहचान, पहचान से मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास से बढ़ता सम्मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत से रचता नया विधान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुपालो इंडिया, नई उड़ान!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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