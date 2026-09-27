सुपालो इंडिया

नाम नहीं बस नाम रहे,

अपनी एक पहचान रहे,

गुणवत्ता का मान रहे,

हर दिल में विश्वास रहे।

बड़े ब्रांडों की अपनी शान,

उनसे जुड़ी अलग पहचान,

मेहनत, गुणवत्ता और सम्मान—

इनसे बनता ब्रांड महान।

इसी राह पर बढ़ता जाए,

नित नए आयाम सजाए,

सुपालो इंडिया नाम सुनाए,

विश्वास की खुशबू फैलाए।

नई सोच का दीप जलाए,

हर कदम सफलता पाए,

बेहतर कल का स्वप्न सजाए,

हर कोशिश रंग लाए।

उत्पादों में गुणवत्ता हो,

हर प्रयास में श्रेष्ठता हो,

सेवा में आत्मीयता हो,

हर रिश्ते में विश्वसनीयता हो।

आज कदम हैं, कल पहचान,

आज प्रयास, कल सम्मान,

सुपालो इंडिया बने निशान,

गुणवत्ता से ऊँचा नाम।

नाम से पहचान, पहचान से मान,

विश्वास से बढ़ता सम्मान,

मेहनत से रचता नया विधान—

सुपालो इंडिया, नई उड़ान!

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

25 मिनट पहले