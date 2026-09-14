भक्ति पथ

भक्ति पथ पर बढ़ते जाएँ, हरि का नाम जपें।

मन के भीतर दीप जलाकर, प्रभु चरणों में झुकें।

माया-मोह के बंधन छोड़ें, सत्य राह को थामें।

प्रेम-स्नेह से हृदय सजाएँ, प्रभु को अपने मानें।



दुख आए तो धैर्य रखें हम,सुख में न इतराएँ।

हरि इच्छा को शीश नवाकर, जीवन सफल बनाएँ।

सेवा को ही धर्म समझकर,दीनों के दुःख हरें।

मीठे वचन और निर्मल मन से, सबके मन में उतरें।



नाम-स्मरण की मधुर ज्योति से, अंतरमन उजियारा।

भक्ति बने जीवन की नैया, हरि बनें खेवनहारा।

कर्म करें निष्काम भाव से, फल की चाह

न पालें।

संकट में भी विश्वास रखकर, प्रभु का नाम संभालें।



भक्ति पथ पर जो चलता है, वह कभी न घबराए।

हरि की कृपा मिले जिसको, भवसागर तर जाए।

मन-मंदिर में प्रेम जगाकर, चरणों में शीश धरूँ।

जन्म-जन्म तक हे मेरे हरि, आपकी भक्ति करूँ।

-सुनीता तिवारी"सरस"

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