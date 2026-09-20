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सुनो उम्र!

Sunita Bhatt

Sunita Bhatt

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                            उम्र ने मेरा हाथ पकड़ कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे बावन से तिरेपन वर्ष में बिठा दिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र मुझसे कह रही है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ना होगा प्रिय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे लिए पर्वत बहुत ऊंचे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चढ़ नहीं सकोगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो बैठकर बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात के आसमान के स्थिर सौंदर्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को भरपूर निहारो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उम्र से कहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों निहारूं मैं बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात के आसमान के स्थिर सौंदर्य को ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थिरता में तो भ्रम होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो उम्र!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ पर चढना कोई कठिन नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन तो भीतर की उस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ से प्रभावित नहीं होना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुझसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह रही है कि तुमसे नहीं होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उम्र से कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पहाड़ पर चढ़ूंगी अपनी कौतुहलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सवालों में घिरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी उलाहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी क्षमता की सीमा का निर्धारण नहीं करती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि मन के ऊंचे -ऊंचे पहाड़ चढ़ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनौपचारिक आमंत्रण है मेरे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने भीतर का परिभ्रमण करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थिरता में सौंदर्य नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गतिमान में अनुभव के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई दृष्टि विकसित करूंगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं भी तो उम्र गुजरे हुए समय का हिसाब है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जानने के लिए कि क्या सीखा और क्या नहीं सीखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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51 मिनट पहले

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