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बस जीवन के संदर्भों को चेतना के अधिग्रहण में लिया तो

Sunita Bhatt

Sunita Bhatt

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            किसी निर्जन घाटी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का विशुद्ध स्वरूप दृष्टि के कगारों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रकट हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ नदी के दर्पण में अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरा देख रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी पहाड़ के पैर पखारती हुई शांत प्रवाहमान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावर्त्य में परस्पर साहचर्य का धूम उठ रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घास की बूटियों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी कुछ तो चित्रकारी की है कंकड़ों के कैनवास पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि वे सृजन की कला सिखा सकें आगंतुकों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंगल की ओर मौन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान लगाये कुत्तों ने अनभिज्ञ होकर ही सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के अस्तित्व के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परस्पर संघर्ष से संबद्ध विस्तृत लेख टांग दिये हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्षों की शाखाओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लैंटिना की झाड़ियों में उग आये फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक फूल में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामंजस्यता बिठाये, रंग-बिरंगी ऊन से बुने गये बहुत सारे फूल हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनमें से किसी ने भी मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना परिचय नहीं दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी ,पहाड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंकड़,घास की बूटियों ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुत्तों ने किसी ने भी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना ही लैंटिना के जंगली फूलों ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस जीवन के संदर्भों को चेतना के अधिग्रहण में लिया तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ आया कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन सभी की अपनी-अपनी जवाबदेही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जीवन में लयात्मकता के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन और मेरी चाय की भी अपनी जवाबदेही है अपने संदर्भ हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं इस घाटी में रूकने भर के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुनीता भट्ट पैन्यूली 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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