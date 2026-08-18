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नारों के पिंजरे

SUNIL NAYI

SUNIL NAYI

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आज जब देखता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौराहों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारों की भीड़ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने आसमान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टुकड़ों में बाँट दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर टुकड़े पर एक नाम लिख दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भगवान।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी एक मुट्ठी उठाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कह दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“देशप्रेम।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधी दीवारों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग लगाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसे धर्म बताया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़ों के रंगों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बताया “डर।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हमारे चारों ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सलाख़ें उगा दीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब बात है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पिंजरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोहे के नहीं थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारों के थे…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या यूँ कहो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये उनकी चीखें थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नसों में काँटों-सी फैली हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान के नाम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने खिड़कियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद कर लीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के नारों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्तों से नज़रें चुरा लीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म की दीवारें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी ऊँची कर दीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हमारी आवाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे कानों तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं पहुँचती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ज़ुबान”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपना रंग बताते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ईंट और जुड़ जाती है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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