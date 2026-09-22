साँसों का अंदाज़-ए-बयाँ

इश्क़-ओ-मोहब्बत, हिज्र-ओ-विसाल की अब बात ही क्या

जब साँसों का अंदाज़-ए-बयाँ ठहर सा गया है

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एक घंटा पहले