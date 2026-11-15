शहर में मेरा ठिकाना है, गाँव ही मेरा हृदय है।

गाँव में बसता है मेरा मन, शहर में रहता है मेरा तन,

मिट्टी की खुशबू साँसों में है, आँखों में बचपन का आँगन।



शहर ने मुझको नाम दिया, पर गाँव ने मेरी पहचान गढ़ी,

मेरे रोम-रोम में गाँव बसा, मेरी नस-नस में मिट्टी पड़ी।



वो खेत, वो खलिहान पुराने, वो पीपल की शीतल छाँव,

आज भी मुझको खींच रहा है, मेरा प्यारा मिट्टी का गाँव।



महलों में रहकर भी अक्सर, झोपड़ियों के सपने आते हैं,

मिट्टी से बिछड़े लोग कहाँ, अपनी जड़ें भुला पाते हैं।



दुनिया चाहे कुछ भी समझे, मेरा इतना सा परिचय है,

शहर में मेरा ठिकाना है, गाँव ही मेरा हृदय है।

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