जोड़ी रहे सदा सलामत माता

करवा चौथ माता !!



रहे सुहागिन मेरी मांग

देना मुझको ये वरदान !!



करू व्रत मैं माता तेरा

पति रहे मेरा सलामत

करू प्रार्थना तेरा गुणगान !!



घर में महके खुशियाँ मेरे

चौथ माता मेरा रखो मान !!



कहानी सुनकर तेरी मैं

व्रत को तेरे दू मै सम्मान !!



देकर कुछ दान दक्षिणा

अपने बड़ो का लू आशीर्वाद

इर तरह से करू विधी विधान !!



जोड़ी रहे सदा सलामत माता

देना हमको वरदान !!



करवा चौथ का मैं प्रण निभाऊं

चंद्रमा क्यो साक्षी मानकर

पति है जैसे .... मेरे भगवान !!

-सुनील कुमार डाबोदियां

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53 मिनट पहले