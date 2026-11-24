मैं उसे अपनी जिंदगी की एक नई कविता मानता हूं।

सुबह आज फिर आई है,

अपने आंचल में थोड़ी धूप,

थोड़ी ओस और ढेर सारी

संभावनाएं लेकर।



पेड़ों की पत्तियों पर

ठहरी बूंदें

मुझे मेरी जिंदगी जैसी लगती हैं,

कितनी बार टूटकर बिखरीं,

फिर भी हर सुबह

नई रोशनी को

अपने भीतर समेट लेती हैं।



सूरज धीरे-धीरे ऊपर उठ रहा है,

जैसे कोई पुराना सपना

कई असफलताओं के बाद

फिर से आंखें खोल रहा हो।





चिड़ियों की चहचहाहट में

मुझे उन आवाजों का

संगीत सुनाई देता है

जो कठिन दिनों में भी

मेरा साथ नहीं छोड़तीं।





हवा जब चेहरे को छूती है

तो लगता है,

किसी अपने ने चुपचाप कंधे पर

हाथ रख दिया हो।





रास्ते पर निकलते लोग

किसी को रोटी की तलाश है,

किसी को मंजिल की,

किसी को

अपनों की मुस्कान चाहिए,

और कोई केवल इतना चाहता है

कि आज का दिन

कल से थोड़ा बेहतर हो।





मैं सुबह को देखता हूं तो

अपनी उम्र का हिसाब

नहीं लगाता,

न बीते हुए कल की

हार गिनता हूं,

न आने वाले कल की

चिंता करता हूं।





मैं तो बस

ओस की बूंदों से सीखता हूं कि

थोड़ी देर की जिंदगी भी

कितनी सुंदर हो सकती है।





धूप से सीखता हूं कि

बांटने के लिए अपने पास

बहुत कुछ होना जरूरी नहीं।





पेड़ों से सीखता हूं कि

अपनी जगह खड़े रहकर भी

दूसरों को छाया दी जा सकती है।





और नदी से सीखता हूं

कि रास्ते में कितने ही पत्थर आएं,

बहना बंद नहीं करना चाहिए।



सुबह

दरअसल घड़ी की सुइयों पर

उगने वाला समय नहीं,

यह मन के भीतर

उम्मीद का फिर से जन्म लेना है।





हर सुबह जिंदगी कहती है—

अभी कुछ रंग बाकी हैं,

अभी कुछ चित्र अधूरे हैं,

अभी कुछ लोगों तक

पहुंचनी है संवेदना,

अभी कुछ सपनों को

आंखों से उतरकर

जमीन पर चलना है।



इसलिए मैं हर सुबह को

सिर्फ दिन की शुरुआत

नहीं मानता,

मैं उसे अपनी जिंदगी की

एक नई कविता मानता हूं।



जिसकी पहली पंक्ति है—

मैं अभी हारा नहीं हूं,

और जब तक सांसों में

सुबह बाकी है,

मैं जिंदगी के रंग भरता रहूंगा।

— सुनील गुप्ता

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2 घंटे पहले