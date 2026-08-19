जब हमारी भी हसरत हो उनसे इश्क़ करने की

उनका चाहना या न चाहना तब ठीक लगता है

जब हमारी भी हसरत हो उनसे इश्क़ करने की



ऐ शामों जरा हसीं रहना तुम

अब हमारी भी बारी है उनपे दिल मरने की

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38 minutes ago