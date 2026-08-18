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शिक्षा बढ़ी, जाति क्यों बढ़ी?

suman kumar

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                            किताबें बढ़ीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिग्रियाँ बढ़ीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का उजियारा बढ़ा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों मन के अँधियारे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति का पहरा खड़ा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कल दबाया जाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी कहीं दबता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस चेहरे बदले हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दमन का ढंग नहीं बदलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह पढ़ता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो योग्यता पर प्रश्न उठते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बढ़ता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पुराने सिंहासन हिलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बराबरी की बात करो तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं— “अब भेद कहाँ?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जाति पूछकर रिश्ते चुनते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कहते हैं— “जाति है कहाँ?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा ने अक्षर तो सिखलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मनुष्य पढ़ना बाकी है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिग्री हाथ में आ गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बराबरी की शिक्षा बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन जाति से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान दिखाई देगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन समझेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा सचमुच समाज में आई है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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