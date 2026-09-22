दिल को तू ही प्यारा है (मुक्तक)

दिल को तेरी याद का, अब भी सहारा है।

तू दूर सही लेकिन, दिल को तू ही प्यारा है।

हालात ने मुझको आज़माया बहुत, मगर,

हर दौर में हँसकर मैंने, ख़ुद को सँवारा है।





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एक घंटा पहले