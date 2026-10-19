टूटते ख़्वाब

टूटते ख्वाब

चुनना होगा, फिर बुनना होगा

नित-प्रतिदिन जलना होगा,

फिर भी तुमको चलना होगा |

ज़ख़्मों से चाहें,रीसें खून तुम्हारे,

फिर भी धीरज धरना होगा |

सुख का सूरज जब तक न देखो।

टूटे ख्वाबों में पलना होगा।

हाँ, ख्वाब वही जो सोने न दें।

लगन तुम्हारी, तुम्हें रोने न दें,

उठ, भर हुंकार की सारा जग काँप उठे|

बन कर्मठ की तू तेरा सब संताप हरे,

दुख के सूरज को ढलना होगा।

तब-तक टूटे ख्वाबों में पलना होगा।

तन्द्रालस को त्यागना होगा,

किस्मत से धींगा-मुश्ती करना होगा,

तब नग को धारण कर पाओगे,

फिर स्वच्छंद सौरव-सा बह पाओगे,

इतना कर्म जब कर जाओगे,

निश्चय सामर्थ्य-शिखर पर चढ़ जाओगे।

-सुधीर

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले