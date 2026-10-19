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                            स्वाभिमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं लोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र से ज्यादा समझदार होती हैं बेटियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पिता के जीवन में खुशियाँ भरने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदाकार होती हैं बेटियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे भी करनी है कुछ ऐसी अदाकारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मिटा डालूँ, समाज में फैली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटियों के नाम पर कुरीतियाँ सारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी हर जगह अंधविश्वास बसता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन विषैला,विष फैला,बेटियों को डसता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्दे में रखो उनको,कह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी प्रभुता दिखा हमें दबाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जानती हूँ, हम मान हैं,सम्मान हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्वित अभिमान हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग हम बेटियों को पूजते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हम आगे बढ़ने के लिए जूझते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर है सही,तो आधुनिकता को गले लगाऊँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अर्थ यह नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अपने धर्म,कर्म,संस्कृति को त्यागूँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने पिता का गर्व बनना चाहूँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करें वो मुझ पर अभिमान,कुछ ऐसा करना चाहूँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान को छुए, मेरे पिता का मस्तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शालिन,संस्कृति ओढ़े, नविनता को दे दस्तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोलूँ मैं छिपे, सारे आयामों को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब पाने का है सामर्थ्य बेटियों में, दिखा दूँ जमाने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर हथेली को बना दीया,उसे मैं जलाऊँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रख पापा के कंधे पर सर,उनके साथ ही मुस्कराऊँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सुधीर
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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