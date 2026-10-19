हंडिया, दारू ने उजाड़ दी थी सारी गृहस्थी |

सुगना



देखा,आज फिर आम के पेड़ों के नीचे

पेट- पीठ एक हुए जा रहे,

कुरमुट लगा बैठी सुगना को

जेठ की दुपहरिया में

मासूम , गुमसुम सुगना

अनायास पूछ बैठा ‘ बेटा ’

आँखों के नीचे ये चोट कैसा?

तुतला कर बोली- बाबा ने माला (मारा) |

छः बरस की बच्ची,

शायद बहुत कुछ समझती |

अंगारें बरस पड़े हृदय में सुनकर,

बाप आया था आज फिर पी कर |

पोंछ लुढ़क आया आँसू गालों पर,

दौड़ी धम्म से गिरे आमों पर |

भूख से सूख चुकी सुगना….

ओह! हाय रे! बिन माँ की बच्ची,

तीन माह पहले गुज़र गई माँ उसकी |

हंडिया, दारू ने उजाड़ दी थी सारी गृहस्थी |

छोटी- सी बच्ची, सुगना

बोली थी- ‘भूख लगी है बाबा

अब रहा नहीं जाता ’ ,

बस इतनी ही बात ,

चला दिया था हाथ |

अभी खा आमों को, भूख मिटा रही है,

प्रकृति ने रचा खेल ,अब वही दया दिखा रही है|

-सुधीर….

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एक घंटा पहले