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मैं हिंदी हूं।

Sudha Dubey

Sudha Dubey

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                            हां हां मैं हिंदी हूं, जी सबकी प्यारी हिंदी हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां हां मैं हिंदी हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर से लेकर दक्षिण को जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्व की बातें पश्चिम पहुँचाती -2,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको बांधू एक ही डोर से न बांग्ला न सिंधी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ जी हां मैं हिंदी हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भइया के हाथों में है जो बंधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बापू के माथे पे है जो चंदन -2,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करती मैं सबका अभिनंदन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां के माथे की बिंदी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां हां मैं हिंदी हूं जी सबकी प्यारी हिंदी हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा की अनुपम फुलवारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की प्यारी किलकारी -2,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संविधान की बगिया में सबसे रंग-बिरंगी हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां हां मैं हिंदी हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनपढ़ से मैं ज्ञानी बनाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वावलंबी स्वाभिमानी बनाती -2,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं करती वैर किसी से न किसी की प्रतिद्वंद्वी हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां हां मैं हिंदी हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृत की बेटी कहलाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीरा तुलसी के पद गाती -2,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रस छंदों के मिलन से मीठी बिल्कुल नहीं दरिंदी हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां हां मैं हिंदी हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैज्ञानिक मौलिकता वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सार्थकता नैतिकता वाली -2,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं है कोई दोष जी मुझमें न कलुषित न गंदी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां हां जी मैं हिंदी हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत के अभिमान की भाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर अपने सम्मान की आशा -2,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस आजाद वतन में अब भी अंग्रेजों की बंदी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां हां मैं हिंदी हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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